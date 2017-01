Chicago Med - Episode 10 Saison 01 - Entre deux  

Will se fait rappeler à l’ordre par Sharon après qu'il ait décidé de réanimer Jennifer Baker contre sa volonté. Empêtrée dans ses choix d’internat, Sarah reçoit l’aide d’April et de Maggie. Ethan et Sarah doivent traiter un jeune patient, joueur de hockey, qui semble souffrir d’une maladie héréditaire. De son côté, Connor a du mal à suivre le rythme imposé par le docteur Downey, ce qui affecte sa relation avec Sam. Natalie et Will sont en désaccord à propos d’un patient qui souffre de diabète.