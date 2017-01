Chicago Med - Episode 11 Saison 01 - Le choix du patient  

Madame Baker est atteinte d'un cancer à un stade avancé, elle décide de poursuivre l'hôpital et le docteur Will Halstead qui avaient décidé de la réanimer contre sa volonté. Après avoir examiné un patient trouvé inconscient chez lui, Connor et Reese comprennent qu'il souffre d'une grave maladie qui le condamne à brève échéance. Reese apprend que ce patient était suivi par le docteur Unger, mais qu'il n'a pas su diagnostiquer sa maladie à temps. Elle découvre également que ce médecin n'en est pas à sa première erreur médicale et elle décide d'en parler à Goodwin. Ken Gallagher ne supporte plus le dispositif d'assistance ventriculaire qui soutient l'activité de son coeur. Il demande à Connor de lui retirer.