Chicago Med - Episode 12 Saison 01 - Les faux coupables  

Maggie s'interpose lorsqu'un policier insiste pour prélever du sang à un jeune homme coupable de conduite en état d’ivresse. Et elle finit en garde à vue. Sharon va faire tout son possible pour tirer son amie de ce mauvais pas. Pendant ce temps, les urgences ne désengorgent pas et April, qui remplace Maggie, est débordée. Pour Natalie, il semble que le bébé qu'elle soigne, présente les symptômes du bébé secoué. Quant à Sarah et le Docteur Charles, ils soignent un avocat, Monsieur Dietrich, pour lequel le docteur Charles fait un diagnostic qui semble plus que hâtif…