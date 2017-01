Chicago Med - Episode 13 Saison 01 - Une partie d'un tout  

Halstead et Goodwin doivent annoncer au mari d'une femme en état de mort cérébrale souhaitant collecter ses ovules, qu'elle portait un stérilet. Le docteur Charles propose son aide à l'un des patients du docteur Choi qui a tenté de se couper le bras. April se rapproche du père d'un petit garçon qui a avalé des aimants. Sarah, qui attend et redoute son affectation, trépane un patient sur ordre de Choi et lui sauve la vie. La belle-mère de Natalie insiste pour qu'Owen soit baptisé.