Chicago Med - Episode 15 Saison 01 - Héritage du passé  

Lorsqu’April découvre que Noah revend des poches de vitamines aux amis footballeurs de Tate, elle remet en question sa relation avec ce dernier. Natalie et le docteur Charles traitent une adolescente qui ressent de vives douleurs à l’estomac. Pourtant, elle refuse toute forme de drogue, de peur de devenir dépendante comme son père, toxicomane. Sarah et Will doivent soigner Andy, une vieille connaissance de Will, qui le tyrannisait au lycée.