Chicago Med - Episode 2 Saison 01 - A tort ou à raison  

Lorsqu’une adolescente est retrouvée inconsciente à proximité de l’hôpital après avoir abandonné son bébé tout juste né, Ethan, Natalie et Connor ont des avis très partagés sur la question. Après avoir renvoyé chez lui un patient qui semblait hypocondriaque, Will se voit avec stupéfaction devoir opérer ce même patient en urgence à cause d’un infarctus. Sarah et Charles s’occupent d’une dame âgée qui présente des symptômes de démence sénile. Connor reçoit une visite inattendue.