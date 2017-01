Chicago Med - Episode 3 Saison 01 - L'alternative  

Connor découvre qu’un patient gravement blessé est un vieil ami de sa famille. Il revoit son père et sa sœur, dont il s’était éloigné. Tout le monde apprend alors que Connor est le fils de Cornelius Rhodes, le propriétaire du plus grand magasin de la ville. Will essaie de se faire pardonner auprès de Natalie. Il lui demande son aide pour une violoniste qui souffre d’une perte brutale de l’audition. Il apprend que la musique est la passion cachée de Natalie.