Chicago Med - Episode 4 Saison 01 - Héros d'un jour  

Une fusillade a lieu dans un cinéma. Les urgences du Chicago Med sont saturées. Une jeune maman décède après avoir été piétinée dans la panique. Ayant fait don de ses organes, ils sont prélevés et emportés pour être greffés à des malades dans le pays. Le tireur est neutralisé par Richard Miller, un civile armé, dont l’héroïsme est instantanément loué par les médias et les réseaux sociaux. Le tireur, Peter Wallace, un jeune homme âgé de 17 ans, arrive, entre la vie et la mort. Seule une greffe de foie pourrait le sauver.