Chicago Med - Episode 5 Saison 01 - Erreur de diagnostic  

Rhodes et Zanetti opèrent en urgence Hermann, dont l'état s'est aggravé. Jay, le frère policier de Will, l'interroge sur les premiers soins de Rhodes. La réponse de Will aggrave ses doutes et ceux de ses amis pompiers. Remis en cause, Rhodes se dispute avec Zanetti. Deux patientes sous chimiothérapie pour un cancer dont n'apparaît aucune trace, sont admises dans un état grave qui se détériore sans raison. La tentative de suicide de l'une d'elles conduit le docteur Charles à mener son enquête, avec l'aide de Jay. Noah, le frère de April débute son internat.