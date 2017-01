La déclaration d'amour de Will à Nathalie !  

Will se remet en question et vient présenter ses excuses à Nathalie pour son comportement. La jeune femme ne comprend pas pourquoi Will s'en prend toujours à elle en lui demandant son avis et ensuite en l'ignorant. Nathalie est blessée d'être transparente aux yeux de Will. Le jeune homme lui déclare enfin son amour en l'embrassant tendrement. Extrait de l'épisode "Entre deux" de Chicago Med du 24 janvier sur TF1 et MYTF1.