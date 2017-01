Chicago PD : la leçon de tolérance de Sophia Bush

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Sur Instagram, l’interprète d’Erin Lindsay dans Chicago Police Department et de Brooke Davis dans les Frères Scott, a partagé l’une de ses plus anciennes traditions familiales et amicales.

Sophia Bush est connue pour son fort caractère mais aussi pour ses envolées philosophiques et le partage de valeurs en quelles elle croit. Il n’y a d’ailleurs qu’à regarder son compte Instagram pour s’en rendre compte. Les « Monday Mantra » et autres poèmes et citations pacifistes et inspirantes y fleurissent chaque semaine. L’actrice tend vers une certaine spiritualité et elle ne le cache pas. Au lendemain du jour de l’an 2017, la star de Chicago Police Department et des Frères Scott a partagé avec son public l’une de ses plus anciennes traditions. Une tradition qui entend promouvoir l’acceptation de l’autre et la tolérance.



Ainsi, sur une photo prise par Sophia Bush, on peut voir un groupe de personnes debout autour d’une table. Sur celle-ci, des plats et mets divers et variés, et quelques verres de vin. Au centre de la photo, une jeune femme tient un cierge à la main et semble parler, le regard vers la nourriture posée devant elle. Et en légende, Sophia Bush explique : «j’ai eu la chance de grandir avec une famille et des amis de confessions différentes. Il y a des années, nous avons commencé cette tradition d’un Shabbat non-confessionnel. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde prend une nuit de repos et de partage de nourriture pour renouer le contact ». Et l’actrice de décrire comment se déroule ces repas à l’aura particulière. « La nuit dernière, Shabbat tombait pendant la 5ème nuit de la fête afro-américaine Kwanzaa, aussi appelée Nia, qui signifie ‘but’. Notre amie Nia nous a donc menés dans une prière à la bougie. Notre amie Challah a béni le pain. Ryan s’est chargé de la bénédiction du vin », indique-t-elle ainsi dans son post.



Amour et tolérance

Avant d’expliquer ce que cette tradition signifie pour elle. « Nous avons partagé des anecdotes sur nos familles et sur nos traditions. Nous avons bien trop mangé et ri pendant des heures. Nous avons parlé des leçons apprises, et des difficultés rencontrées, mais aussi d’amour et d’aventures ». Et Sophia Bush de préciser qu’afin que tout le monde puisse prendre du bon temps, les téléphones portables de chacun étaient tous restés en mode avion ! « C’était un moment de répit vraiment bienvenu ! », conclut l’actrice dans sa légende, avant de rappeler que certaines traditions aident « les cœurs à chanter ».





