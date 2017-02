Chicago PD : L’actrice Marina Squerciati annonce sa grossesse

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Carnet rose pour l’équipe de Chicago PD ! Même si l’on en parle moins, Sophia Bush n’est pourtant pas la seule héroïne féminine du show. Marina Squerciati fait elle aussi partie de l’équipe de Voight, elle incarne l’officier Kim Burgess. Et sur son compte Instagram, la jeune femme de 32 ans a annoncé qu’elle attendait son premier enfant. Le papa du bébé n’est autre que Patrick John Flueger, alias le détective Adam Ruzek dans la série.



Et si l’on se réfère à la photo postée par Marina Squerciati sur Instagram sur laquelle elle affiche déjà un baby bump bien arrondi, la jeune femme est enceinte depuis plusieurs mois. « Surprise ! », écrit-elle en légende du cliché, sur lequel elle tient déjà une poussette. « Cela a été dur de garder le secret, mais puisque je viens de recevoir la plus cool des poussettes, je me suis dit : il n’y a pas de meilleur jour pour leur annoncer la nouvelle ! », a-t-elle poursuivi. Avant d’ajouter à l’attention des fans : « Ne soyez pas surpris de voir Burgess tenir un TAS de documents et dossiers devant son ventre dans Chicago PD ».



C’est la première fois que l’équipe de la série va donc voir l’arrivée d’un enfant parmi eux. Nul doute que Sophia Bush doit être particulièrement heureuse pour ses amis. L’interprète d’Erin Lindsay est très proche de Marina Squerciati, les deux jeunes femmes passant énormément de temps à Chicago, sur le tournage de la série.















