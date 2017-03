Chicago PD : l’adorable photo de Sophia Bush et Marina Squerciati, les filles de la série

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Qui n’a pas rêvé d’avoir Sophia Bush pour amie ? La jeune femme n’hésite pas à déclarer sa flamme à celles et ceux qui partagent son quotidien, notamment pour leur anniversaire. Et ce n’est pas Bethany Joy Lenz qui dira le contraire. L’interprète de Brooke Davis dans les Frères Scott, et d’Erin Lindsay dans Chicago PD n’est pas du genre à cacher ses sentiments et surtout sait se montrer généreuse envers les gens qu’elle aime. Et si cela implique de prendre une petite pause pendant un tournage, et bien soit. Surtout lorsque son amie et collègue, Marina Squerciati est enceinte.

La comédienne révélée dans Gossip Girl a fait une annonce publique sur Instagram, fin février, ce qui rend le tournage des épisodes de Chicago PD quelque peu… différent. Et comme amitié rime avec générosité, lorsque Marina Squerciati mange pour deux sur le tournage, Sophia Bush prend de son temps pour faire pareil ! Ainsi, la comédienne a posté une photo sur son compte Instagram sur laquelle on peut la voir en compagnie de l’interprète de Kim Burgess, dont le babybump se devine sous un t-shirt large. Les deux amies tiennent chacune deux glaces, une dans chaque main, et affichent un large sourire.

Et Sophia Bush de s’en amuser : "L’une de nous mange pour deux et l’une de nous est juste… très excitée de manger une glace". Avant d’ajouter quelques hashtags taquins : "Pas d’excuse", "Bébé Burgess à bord".





One of us is eating for two and one of us is just ... enthusiastic about ice cream 🍦😜 #WhatsMyExcuse #BurgessBabyOnBoard #SnackingSisters Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 7 Mars 2017 à 14h51 PST

VIDEO. Chicago PD : une série riche en action