Chicago PD : Sophia Bush et son équipe accueillent les médecins de Chicago Med le 1er février

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Les équipes policières et médicales de Chicago se retrouvent mercredi 1er février sur TF1 pour un épisode inédit.

Que de solidarité entre équipes ! À Chicago, mercredi 1er février, en seconde partie de soirée, la bande de détectives de Voight (Jason Beghe) et Lindsay (Sophia Bush) va aller enquêter auprès du Chicago Medical Center. Lorsque quatre femmes sont hospitalisées après une overdose de chimiothérapie, le Dr Charles commence en effet à avoir des doutes et fait appel aux forces de police. Selon lui, aucune de ces femmes ne se connaissaient, et aucune n’avait de cancer. Très vite, les soupçons se portent sur Dean Reybold, le cancérologue qui avait traité la femme de Voight avant que celle-ci ne meure.



Ce crossover diffusé au sein de la saison 3 de Chicago PD permet à Sophia Bush, Jason Beghe et Jesse Lee Soffer de retrouver leurs grands copains de Chicago Med. La semaine dernière, Torrey DeVitto, l’interprète du Docteur Nathalie Manning, a même posté sur son compte Instagram une nouvelle photo en compagnie de Sophia Bush. « Savoir que cette nana est sur notre plateau de tournage rend la semaine bien plus excitante », a-t-elle écrit en légende. Les deux femmes se connaissent depuis de longues années, après s’être donné la réplique sur le tournage de la série Les Frères Scott. « J’ai tellement de chance de travailler avec des femmes si remarquables », a par ailleurs conclu Torrey DeVitto. Visiblement, il y aurait de nouveaux épisodes crossover dans l’air…







Having this girl on our #Med set makes #crossover week that much more exciting. 💜 How lucky am I to work with such amazing women! 🙌🏽 #theForceisStrong Une photo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 24 Janv. 2017 à 13h29 PST

