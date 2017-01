La saison 3 de Chicago PD débarque mercredi 4 janvier sur TF1

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Avis à tous les sérivores ! La saison 3 inédite de Chicago PD débarque ce mercredi 4 janvier dès 23h30 sur TF1. MYTF1 vous en dit plus sur ce qui vous attend.

Les fans de séries vont être ravis. La rentrée s’annonce pleine de surprises sur TF1. Suspense, enquête et émotions, l’équipe de Voight est de retour dès ce mercredi 4 janvier pour une saison 3 inédite dès 23h30 sur TF1. Et les nouveaux épisodes que les téléspectateurs s’apprêtent à découvrir s’annoncent particulièrement haletants. L’ultime épisode de la saison 2 de Chicago PD avait effectivement laissé de nombreuses questions sans réponses et les téléspectateurs étaient notamment inquiets de l’avenir des membres de l’équipe comme par exemple pour le personnage de Lindsay (Sophia Bush alias l’inoubliable Brooke Davis dans la série Les Frères Scott).

Dès le pilote de cette saison 3 de Chicago PD, l'unité de Renseignement va se lancer dans la traque de l'un des fugitifs les plus recherchés de Chicago. Le membre de ce gang pourrait les mener sur les traces d’ Halstead. Pendant ce temps, Lindsay adopte un comportement des plus inquiétants. Ce qui ne l'empêche toutefois pas d'être appelée par Olinsky, qui lui demande d'aider Halstead au cours de ses prochaines missions. Quant à Olinsky, il se confie à Platt à propos de sa fille cachée. De son côté, Roman fait part à Adam de ses doutes quant à l’investissement de Burgess... Vous l’avez compris, c’est un début de saison particulièrement passionnant qui vous attend mercredi 4 janvier dès 23h30 sur TF1.

Ils sont de retour après une saison 2 passionnante