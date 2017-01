Chicago Police Department - Episode 14 Saison 03 - L'enfant maudit  

Yates s’est échappé de sa prison de New York pour retourner à Chicago. Voight le soupçonne de vouloir s’en prendre à Erin, envers laquelle il a développé une obsession pathologique. Son équipe est appelée sur la scène d’un quadruple homicide. Quatre infirmières ont été attaquées dans leur appartement. Les soupçons se dirigent vers Yates bien que certains éléments ne correspondent pas à son profil : des bijoux ont disparus et la main d’une victime a été coupée. La propriétaire de l’appartement du dessus, Nelly Carr, est absente. Voight envoie des hommes à sa recherche au cas où elle aurait été témoin de quelque chose. Mais Yates aussi la recherche et l’enlève sur un parking...