Chicago Police Department - s03e13 - Badge usurpé  

Au casino, Lindsay se fait passer pour une joueuse ayant de la chance et remportant des gains importants. Plus tard, elle se fait arrêter au volant par un policier qui exige qu’elle lui remette ses gains. Il est aussitôt arrêté par l’équipe de Voight, qui avait monté ce piège. Ils découvrent que l’homme n’est pas un vrai policier et qu’il utilise la plaque de l’agent Sam Mularz. Une femme victime d’une agression semblable à celle de Lindsay à sa sortie du casino explique que l’homme arrêté n’est pas celui qui l’a agressée. Il s’agit donc d’une bande de faux policiers.