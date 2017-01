Adolescente, mère de famille et bientôt belle-mère, quel avenir pour Clem ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La saison 7 de Clem démarre plutôt mal pour la jeune femme. Après avoir rejoint la campagne où son homme a entrepris son projet d'agriculture biologique, la maman ne s'épanouit pas. Malgré ses efforts acharnés pour tenter de se complaire dans cet idéal qui ne lui ressemble en aucun point, rien n'y fait. Son ancienne vie lui manque. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? L'infidélité de son mari. Après avoir lutté pendant plusieurs jours, Jérôme craque et trompe Clem avec sa voisine, une certaine Alice. Cette trahison, Clem ne lui pardonnera jamais. S'en suit alors un long processus au cours duquel Jérôme nie tout en bloc et veut la garde définitive d'Emma. Grâce à Alyzée, avocate et meilleur amie de la jeune femme, elle réussit à obtenir la garde exclusive de son bébé.

Une page se ferme, une autre s'ouvre...

Après la pluie, le beau temps. Séparée, la maman célibataire peut compter sur le soutien infaillible de sa maman, Caro et de sa belle-maman, Marie-France, au chevet pour "Vava" et la petite Emma. De retour chez son meilleur ami Hicham, Clem retrouve le sourire. Il ne manque qu'une seule chose à sa vie pour qu'elle soit parfaite : l'Amour. Puisque le destin fait bien les choses, la jeune femme croise la route d'un séduisant docteur, un certain Stéphane. Papa divorcé d'une adolescente de 16 ans, il va très vite taper dans l'œil de la maman. Dans le dernier épisode diffusé sur TF1, les deux tourtereaux passent à l'acte.

Clem, bientôt belle-mère ?

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont nombreux à avoir commenté en direct, cette idylle naissante entre les deux protagonistes. Lucie Lucas s'est également exprimée sur sa relation - qui va évoluer dès lundi prochain - avec le docteur. Après avoir été mère adolescente, mère célibataire, elle deviendra belle-mère. "Elle va donc se retrouver belle-mère d’une ado. C’est intéressant parce que c’est un peu tabou, mais beaucoup de familles en France sont concernées par ce genre de situation", a-t-elle déclarée à Télé Loisirs. Clem arrivera-t-elle à se faire à la vie de belle-mère ?

