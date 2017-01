Adrian, frère protecteur pour Salomé

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La famille de Salomé traverse de nombreuses crises en ce moment. Épuisée professionnellement, Caro doit se reposer si elle veut un jour remonter la pente. De son côté, Clem doit faire face à sa rupture avec Jérôme. Désormais, elle doit élever seules ses deux enfants sans aucun appui masculin. Pas facile alors pour Salomé de trouver sa place dans tous ces tracas qui la touchent indirectement. C'est alors qu'elle croise le chemin de Charlotte. Nouvelle étudiante arrivée en cours d'année, elle est choisie par le proviseur pour travailler avec la sœur de Clem sur son sujet de TPE. Très vite, une amitié se créée.

Mais Adrian, qui a très vite cerné le comportement de Charlotte, décide de sévir avec Salomé qui file un mauvais coton. Provocation, bagarre, tatouage... Salomé est sous l'influence de la fille de Stéphane. Sans repère, elle voit en Adrian un tyran qui ne cherche qu'à l'humilier et la dégrader. Après avoir volé dans un magasin de cosmétiques, Salomé et Adrian s'écharpent. La jeune fille reproche à son demi-frère d'être trop dur avec elle, mais le beau gosse agit non pas pour la blesser mais pour lui faire prendre conscience de son changement d'attitude depuis que sa mère est malade.

Après avoir brillé à son oral de TPE et avoir rayé Charlotte de sa liste d'amie, Salomé prend conscience que son demi-frère n'a fait que la protéger. Elle lui présente des excuses lors du dernier repas de famille. Des excuses que le madrilène accepte avec plaisir. "La famille est un soutien inébranlable en cas de coup dur" a déclaré Lucie Lucas à Gala. La série Clem en est la parfaite illustration.

