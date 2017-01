Agustin Galiana (Adrian) change de métier

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est via sa page Instagram qu'Agustin Galiana, alias Adrian dans la série Clem diffusée tous les lundis soirs à 20h55 sur TF1 a annoncé la nouvelle à ses fans. Le fils caché de Caro s'apprête à endosser un rôle bien particulier, celui d'un prêtre. "UN PRÊTRE ! Juan, mon prochain rôle dans le film de ERIC GONZALÉZ tournée à PARIS #film #cinema #acteur", a-t-il écrit sur Instagram en-dessous d'un cliché sur lequel l'Espagnol porte son costume d’ecclésiastique. Intitulé El Weon qué se veia a si mismo, le court-métrage raconte l'histoire d'un homme souffrant d'un problème de vue qui lui gâche sa vie. Après plusieurs rendez-vous chez divers spécialistes, il se rend compte que son problème de vue est incurable. Sa vie change alors littéralement. Dans le même temps, son ex-femme refait surface. Il va tout faire pour la reconquérir.

En attendant de découvrir le film, les aficionados de l'acteur espagnol peuvent le retrouver chaque lundi soir dans Clem sur TF1. Véritable papa gâteau depuis l'arrivée de son fils, Pablo, Adrian a dû s'occuper de sa demi-sœur, Salomé, pendant la période de convalescence de Caro, suite à son burn-out au travail. Professeur d'espagnol, père de famille, demi-frère protecteur et bientôt, prêtre, Agustin Galiana a plus d'une corde à son arc et n'a pas dit son dernier mot ! En parallèle de sa carrière d'acteur, le beau gosse est également chanteur. Le jeune homme a déjà sorti deux albums, Le Secret de ma mère en 2010 et Sur les toits de Paris. Il est actuellement en plein enregistrement de son nouvel opus et en français s’il vous plaît... A suivre !