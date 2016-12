Agustin Galiana (Adrian) : son dernier film nommé dans 11 catégories aux Goya 2017 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Agustin Galiana termine l'année 2016 sur les chapeaux de roue ! L'acteur de Clem a reçu une bonne nouvelle qu'il s'est empressé de partager avec ses fans sur les réseaux sociaux. En 2016, le jeune homme était à l'affiche du film El hombre de las mil caras. Réalisé par Alberto Rodríguez, le long-métrage retrace le déroulement d’un scandale de corruption qui a secoué l'Espagne au 20è siècle. Une époque marquée par les tromperies et les polémiques. Le thriller a reçu de bonnes critiques en Espagne. Si bien qu'il est nommé dans pas moins de 11 catégories aux Goya 2017 ! Organisée par l'Académie des arts et des sciences cinématographiques d'Espagne, cette cérémonie, sorte de Césars espagnols récompense les films sortis en 2016. Et le film d'Agustin Galiana est nommé dans les catégories suivantes :

Meilleur film

Meilleur réalisateur

Meilleur scénario adapté

Meilleur acteur

Meilleur espoir masculin

Meilleur musique originale

Meilleur montage

Meilleur son

Meilleure direction de production

Meilleure direction artistique

Meilleure maquillage et coiffure

La cérémonie se tiendra le 4 février 2017 en Espagne. En attendant de connaître les résultats, ses fans ont été nombreux à le féliciter pour les prix que le film recevra peut-être dans quelques mois. "Félicitations, c'est mérité", "super Agustin, bravo c'est génial", "Bravo Agustin, nous espérons que tu recevras un Goya bien mérité !", peut-on lire sur les réseaux sociaux. En attendant de savoir si oui ou non Adrian recevra un prix, vous pouvez regarder le premier épisode de <em>Clem </em>saison 7 disponible sur MYTF1 et admirer le jeu d'acteur d'Agustin Galiana !





HAPPY! 11 nominations aux GOYA pour mon dernier film espagnol .EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS realisé par Alberto Rodríguez #film #cinema #goya2017 #goya Une photo publiée par Agustin Galiana Officiel (@agustingaliana) le 27 Déc. 2016 à 3h01 PST

