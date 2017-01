Agustin Galiana se met (une nouvelle fois) à nu !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Agustin Galiana a une fois de plus fait tomber le haut et le bas pour une occasion bien spéciale...

100 000 ! Agustin Galiana a atteint les 100 000 abonnés sur sa page Instagram. Un joli record que le beau gosse de Clem a fêté avec ses fans, à sa manière. "100k MERCI À TOUS. Je vous avais promis que j’enlèverai la guitare au 100k, et voilà le résultat ! Bisous a tous #jevousaime #merci", a-t-il écrit. Vous l'aurez compris, Adrian a une fois de plus fait tomber le haut et le bas pour le plus grand plaisir des internautes et téléspectateurs qui le suivent au jour le jour. Sur les réseaux sociaux, sa photo aguichante a suscité des vagues de réactions sans précédent. "Il est beau le résultat !!!!", "Ce moment où tu as envie d'être des fleurs :p", "tu es tellement sexy", peut-on lire sur Instagram.

Adrian, papa et fier de l'être

Dans Clem, Adrian est un professeur d'espagnol bien sous tous rapports. Fraîchement papa d'un petit Pablo, issu de sa relation avec Alyzée, le beau gosse savoure chaque instant avec le nouveau-né... voire même un peu trop. Qualifié de "papa hippocampe", par sa petite copine, ce dernier n'a aucune limite avec son enfant et trouve à chaque fois un prétexte pour s'occuper de lui. Toute cette attention pourrait bien nuire à l'équilibre du couple...





☀️100k ☀️MERCI À TOUS ❤️ Je vous avez promis que j'enleverai la guitare au 100k, et voila le resultat ! Bisous a tous ⭐️ #jevousaime #merci Une photo publiée par Agustin Galiana (@agustingaliana) le 20 Janv. 2017 à 3h48 PST

