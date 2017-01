Agustin Galiana souhaite une bonne année à ses fans

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

2017 commence en beauté. Et cette année, TF1 gâte plus que jamais ses téléspectateurs avec de nombreuses surprises au programme. En effet, MYTF1 vous l’avait annoncé il y a quelques semaines, dès ce soir, vous allez pouvoir retrouver Lucie Lucas, Rayane Bensetti, Agustin Galiana et tous vos acteurs préférés de la série Clem pour découvrir la saison 7 de la série. Ces nouveaux épisodes s’annoncent, en effet, particulièrement passionnants.Il faut dire que le dernier épisode de la saison 6 avait laissé de nombreuses interrogations sur l’avenir de certains personnages. Clem et Jérôme vont-ils s’habituer à leur nouvelle vie à la campagne ? Caro, la maman de Clem et de Zoé, va-t-elle se marier avec Xavier ? Le suspense est à son comble...









BONNE ANNÉE 2017 A TOUS🎁 Depuis ma ville en Espagne je vous souhaite des belles choses. 2017 ce sera chouette . Je vous embrasse très fort 💋#bonneannee #happynewyear Une photo publiée par Agustin Galiana Officiel (@agustingaliana) le 2 Janv. 2017 à 1h24 PST

Ce soir, c'est le grand soir