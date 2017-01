Vous aimez Clem ? Vous allez adorer sa bande originale !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La saison 7 de Clem bat son plein sur TF1 ! Si les fans de la série sont incollables sur chacun des personnages, qu'en est-il de la bande originale ? Écrite par Fabien Nataf, compositeur français qui a reçu le grand prix de l'Union Nationale des Auteurs Compositeurs pour la chanson Ça ira, chantée par Joyce Jonathan, la bande originale de Clem est devenue, au fil des années, incontournable. Your Day, So Cruel, Lilly, les sons de cette saison 7 résonnent déjà dans les oreilles de tout le monde. Vous souhaitez découvrir l'intégralité des titres joués à chaque épisode ? Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne pour écouter et acheter les morceaux. Deezer, Spotify, iTunes, <em>Apple </em><em>Music</em>, Tidal ou encore Groove... toutes disposent de la bande originale de la série dans son intégralité.

Clem, la saison de tous les changements...

La saison 7 de Clem démarre sur les chapeaux de roue. Après un début très compliqué pour Dimitri, qui a préféré arrêter sa prépa pour partir faire de l'humanitaire en Amérique du sud, les autres personnages connaissent également leur lot de malheur. Clem a rompu avec Jérôme après que ce dernier l'ait trompée. De retour chez Hicham, la jeune femme peut compter sur le soutien de sa famille et amis pour remonter la pente. De son côté, Caro a décidé de quitter son job d'opticienne pour se lancer dans la restauration, épaulée par son fils Adrian. Salomé a quant à elle, trouvé l'amour, mais pour une durée déterminée. Son petit-copain, Ben, a décidé d'accompagner Dimi dans son voyage humanitaire. Enfin, Alyzée et Adrian savourent leur nouvelle vie de parents... à quelques détails près. Que serait Clem sans musique ? A chaque épisode, Fabien Nataf a prévu des sons adaptés à chaque situation afin de vous procurer des émotions. Alors n'attendez plus, foncez acheter la bande annonce originale de votre série préférée !

Clem revient lundi 23 janvier à 20h55 sur TF1 !