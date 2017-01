Alyzée et Adrian : nouveaux parents, nouvelles responsabilités !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lors de la saison dernière, le couple formé par Alyzée et Adrian était très fragilisé. Atteint d'une tumeur jugée incurable, le fils caché de Caro décide de quitter la France pour mourir. Une décision douloureuse et non sans peine. Alors que l'Espagnol se rend en Suisse pour vivre ses derniers moments avec ses proches, il fait un grave malaise. Hospitalisé en France à son réveil, il est opéré et sauvé. Très secoué, il ne parvient plus à manger seul ou s’habiller seul. Sa chérie s’occupe de lui mais il n’a plus envie de vivre. Le jour où elle lui annonce qu’elle est enceinte, les choses évoluent petit à petit...

Alyzée et Adrian : nouveaux parents

Dans le premier épisode de Clem saison 7, les téléspectateurs ont fait la connaissance du bébé d'Alyzée et Adrian, Pablo. Très attaché au nouveau-né, le beau gosse ne le lâche pas d'une semelle... Une situation qui devrait plaire à la jolie blonde, mais pas tant que cela. "C'est un papa hippocampe", lance la nouvelle maman à son meilleur ami, Hicham. "Chez les hippocampes, c'est le papa qui porte les bébés". Adrian, un papa hippocampe ? Que nenni. Ce dernier prend son rôle de père protecteur très au sérieux. Quand on sait qu'il revient de loin, on comprend mieux ses intentions. Jamais fatigué, Adrian confie adorer sa nouvelle vie de papa. Pour Elodie Fontan, au contraire, devenir maman est un travail de tous les instants. "Je ne m'attendais pas à ressentir toutes ces émotions en fait".

Alyzée et Adrian : Attention jeunes parents !

"Tu as l'air fatiguée Alyzée chérie", lance Clem à sa meilleure amie. La fille de Caro sait de quoi elle parle. Après deux grossesses difficiles, elle ne peut que conseiller son amie, tout juste maman. Si Adrian voit la naissance de Pablo comme un cadeau du ciel et un bonheur de tous les instants, Alyzée est plus dubitative. "La faute aux hormones", d'après elle. Mais est-ce la seule raison ? "C'est vrai que les bibis, les pleurs, la fatigue, ça va être bon quand ça va s'arrêter", essaye-t-elle de se rassurer. Véritable papa poule, le bel Espagnol savoure le bonheur d'être père et imagine déjà le jour où il en aura d'autres et où il sera grand-père. Mais chaque chose en son temps. Pour Alyzée, avoir d'autres enfants n'est pas dans ses plans. "En avoir d'autres, non c'est pas prévu non. J'ai un corps à récupérer. Avec l'accouchement, les abdos sont partis avec. Donc non non, pour le moment, non, pas d'autres !" C'est dit. Il n'y a pas à dire, élever un enfant pour ce nouveau couple c'est "génial" !

