Clem : Quel avenir pour Dimitri ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Rentré en classe préparatoire d'ingénierie, rien ne se passe comme prévu pour Dimitri. Le rythme est intense, et le jeune homme ne parvient pas à faire la part des choses. Ayant des difficultés à tenir le rythme, le fils de Xavier se laisse tenter par des cachets censés permettre une meilleure concentration. Une décision qu'il va vite regretter... Sa petite copine, Ethel, le suit et plonge dans le coma. Le comportement de Dimi change du tout au tout. Il devient agressif, répond à Caro, à sa demi-sœur, se met à boire et se bagarre. "Dimitri passe une mauvaise phase dans sa vie ...et comme beaucoup de jeunes il prend parfois le mauvais chemin...", a tweeté le comédien le soir de la diffusion de l'épisode sur TF1. Sa seule issue de secours ? Arrêter la prépa. S'en suit alors une période de vide au cours de laquelle le jeune homme se remet en question. Et si finalement son avenir l'attendait ailleurs ?

Dimitri prend un virage à 180 degrés

Bye bye la prépa, bonjour la vie active. Après une période de flou, Dimiri opère des choix drastiques. Pour ne pas gâcher l'année en cours, le jeune homme devient pizzaïolo. "Pour le moment ce n'est pas un salaire de malade mais comme je n'ai pas beaucoup de frais, ça me permet d'économiser", confie-t-il à Caro. Mais Xavier ne voit pas ce métier d'un bon œil. Compte tenu des capacités de son fils, ce dernier ne prend pas la prise de risque de son fiston bien venue. "Je vais livrer des pizzas jusqu'à ce que je sache ce que je veux faire", se défend-il. Une décision radicale qui a le don d'agacer sa demi-sœur, Salomé. "Je suis dégoûtée, tu as trop de chance. Tu fais ce que tu veux, et moi j'ai des supers notes et tout le monde s'en fou", se plaint-elle. Mais Dimitri est lucide. Il sait que ce job d'appoint ne sera pas une partie de plaisir. Au départ frileux à l'idée que son fils arpente les rues pour vendre des pizzas, Xavier s'est fait une raison et encourage son fils à faire ce qu'il a envie de faire. Et si c'était ça, le vrai bonheur ? Comment évoluera Dimitri ? Aura-t-il un déclic ?

