Caroline arrivera-t-elle à concilier vie professionnelle et familiale ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Caro s'est lancée dans l'ouverture de son propre traiteur, "Claro que si". Une nouvelle activité qui lui prend beaucoup de temps... Parviendra-t-elle à concilier sa vie professionnelle et personnelle ?

C'est décidé ! Caroline abandonne son job d'opticienne pour se consacrer à une activité qui la passionne : la cuisine. Encouragée par ses filles et son fils Adrian, la pétillante andalouse se lance à la conquête de son propre restaurant. Ambitieux, le projet séduit Marie-France qui lui envoie ses premiers clients, des employés de mairie. Avec ses plats traditionnels tout droit venus d'Espagne, la jeune femme ravit ses convives à coup sûr. D'ailleurs, à Noël, c'est elle qui a préparé tout le repas pour la famille, à l'instar de Marie-France, qui a remis le couvert avec son mari. Mais Caro réussira-t-elle à s'épanouir dans cette nouvelle activité ? A plusieurs reprises, la maman de Clem et Salomé a fait des nuits blanches afin de terminer ses commandes à temps. A force de ne plus compter les heures, cette dernière pourrait mettre sa santé en péril...

Caro virevolte

A force d'écumer les nuits blanches, Caroline risque de mettre sa santé mais aussi son couple en péril. Dans le dernier épisode, la maman de Clem a une nouvelle fois enchaîné les commandes. Débordée, cette dernière s'est endormie à 02h00 du matin alors que la marmite mijotait encore. Réveillée par l'appel de son mari fou d'inquiétude, Caro a préféré se justifier plutôt que d'admettre que cette nouvelle expérience est exténuante. Enchaînant les cachets pour rester éveillée, Caro finit par tomber. Le teaser du prochain épisode ne laisse rien présager de bon. A bout de force, Caro va devoir prendre des mesures si elle souhaite poursuivre son activité avec entrain.