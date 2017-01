Qui est Charlotte, la nouvelle copine de Salomé ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Charlotte a fait irruption dans la série. Nouvelle lycéenne qui cause des ennuis à Salomé, elle est surtout connue pour être la fille de Xavier...

Dans Clem, Charlotte est la nouvelle it-girl ! Fraîchement débarquée dans le même lycée que Salomé, la jeune fille va très vite se lier d'amitié avec elle. Mais, la nouvelle élève va montrer son vrai visage assez rapidement. Voleuse, menteuse et manipulatrice, le comportement explosif de cette dernière a une influence sur la sœur de Clem. Elle n'hésite pas à provoquer des garçons qui la sifflent dans la rue, voler des rouges à lèvre dans un magasin de beauté et enclenche l'alarme incendie du lycée pour reculer la date de l'oral des TPE.

Le plus inquiétant, c'est que la jeune fille n'est autre que la fille unique de Stéphane, le nouveau copain de Clem, vous suivez ? Arrogante, elle ne va pas hésiter à annoncer la couleur à Clementine lors de leur première rencontre. "Ne te fatigue pas, de toute façon avec mon père, ça ne dure jamais bien longtemps". Voilà qui a le mérite d'être clair. Comment évoluera la relation entre Salomé et Charlotte ? Cette dernière acceptera-t-elle Clem dans la vie de son papa ? Rien n'est moins sûr...

Dans la vie de tous les jours, Charlotte n'est autre que Raphaëlle Amar, une jeune actrice qui a fait ses premiers pas dans une série de TF1, Alice Nevers, en 2014. Etudiante et comédienne, la jeune femme a rejoint le casting de Clem à l'automne dernier. Sur ses réseaux sociaux, celle qui joue la fille de Stéphane, a posté de nombreuses photos en compagnie de l'équipe de film, qui l'a très bien intégrée. Agustin Galiana, Lucie Lucas, Léa Lopez, Rayane Bensetti... la jeune actrice a posté un grand nombre de selfie sur Instagram et Twitter, pendant les mois de tournage. Et quelque chose nous dit que vous n'avez pas fini d'entendre parler d'elle !





