Clem : Agustin Galiana (Adrian Moron) en 5 clichés très sexy

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Irrésistible dans "Clem", Agustin Galiana alias Adrian Moron ne laisse pas non plus de marbre ses admiratrices sur les réseaux sociaux. Il sait faire monter la température, la preuve en images.

Apparu dans la saison 6 de Clem, Agustin Galiana a rapidement conquis le cœur du public. L’histoire de son personnage a su toucher les inconditionnels de la série de TF1. Quant à la gent féminine, elle n’est pas du tout restée insensible au charme et au sex-appeal du bel acteur ibérique.

Devenu l’un des beaux gosses de Clem au côté notamment de Rayane Bensetti, Agustin Galiana ne fait pas uniquement de l’effet sur le petit écran. Le comédien également chanteur – il a d’ailleurs participé à un télé-crochet espagnol il y a quelques années – fait régulièrement grimper la température sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l’interprète d’Adrian Moron dévoile régulièrement son corps de rêve dans des clichés qui ne passent pas inaperçus. Ses fans ont ainsi pu le découvrir nu, cachant son anatomie sous une guitare, dans sa douche ou encore torse nu en vacances.

Né à Alicante, en Espagne, Agustin Galiana a posé ses valises en France, à Paris, il y a près de quatre ans. Un changement de vie sur lequel il s’est confié à MYTF1 en mars dernier. "J’ai toujours aimé Paris pour ses lieux uniques, son cinéma, ses bars et ses concerts. En 2013, j’ai décidé de sauter le pas en m’installant en France pour réaliser mon rêve", a expliqué le comédien très sexy. Retrouvez ci-dessous les 5 clichés les plus hot d’Agustin Galiana alias Adrian Moron.





Impresionante le backstage de VLICHADA BEACH🌟 #santorini #grece #bonheur #cyclades #plagenaturiste #vacances #vivalavida Une photo publiée par Agustin Galiana Officiel (@agustingaliana) le 31 Juil. 2016 à 4h08 PDT





MERCI POUR les 50k ❤️Je HATE de vous faire entendre mon 3eme album tout en francais. (mon francais) Au 100k j'enlève la guitare hahahahaha 😂💦💦💦💦💦 #agustingaliana Une photo publiée par Agustin Galiana Officiel (@agustingaliana) le 8 Avril 2016 à 3h18 PDT





🌎Tres envie de voyager 🌍 #voyager #monde #aventure #tbt Une photo publiée par Agustin Galiana Officiel (@agustingaliana) le 4 Janv. 2017 à 7h24 PST





👼🏼Directe à Harlem👼🏼 #newyork #eeuu #vacances #harlem Une photo publiée par Agustin Galiana Officiel (@agustingaliana) le 14 Août 2016 à 4h44 PDT





Le paradis greque ✨🇬🇷🍸 #cyclades #grece #vivalavida #kefalonia #bonheur #mer #chaleur #kephalonia Une photo publiée par Agustin Galiana Officiel (@agustingaliana) le 3 Août 2016 à 4h23 PDT

Retrouvez deux épisodes inédits de Clem lundi 16 janvier 2017 à partir de 20h55.