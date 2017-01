Clem : Alyzée et Adrian, le mariage de la discorde !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ils se sont dits "oui" dans le dernier épisode de Clem ! Pourtant, rien ou presque ne prédisposait Alyzée et Adrian à se mettre en couple et se marier. C'est dans la saison 6 que les téléspectateurs font, en même temps que Caro, la connaissance du séduisant Adrian. Le beau gosse se présente alors aux autres membres de la famille comme étant le fils caché de Caroline. La nouvelle fait l'effet d'une bombe chez les Boissier. Après une longue période de doute, la maman de Clem et Salomé se rend à l'évidence : elle a bel et bien donné naissance à un garçon il y a plusieurs années de ça. Tenue par le secret, elle finit par avouer la nouvelle à ses proches.

Alyzée et Adrian : la rencontre

Adrian s'intègre rapidement à la joyeuse famille. Il tombe très vite amoureux de la séduisante Alyzée qui craque littéralement sous le charme de l'Espagnol. Mais tout ne va pas être aussi simple pour eux. Atteint d'une tumeur incurable, Adrian est sur le point de mourir. Il décide alors de s'exiler à l'étranger pour mettre fin à ses jours. Mais, il fait un grave malaise sur la route. Hospitalisé en France à son réveil, il est opéré et sauvé in extremis. S'en suit une longue période de convalescence au cours de laquelle le fils de Caro a besoin d'une assistance pour ses moindres faits et gestes. Le jour où elle lui annonce qu’elle est enceinte, Adrian devient un autre homme.

Un bébé et un mariage

Désormais parents du petit Pablo, Adrian se transforme en "papa hippocampe". Il s'accapare le bébé et multiplie les balades au parc. Une situation qui met mal à l'aise l'avocate, qui a du mal à prendre en compte son rôle de maman. Aidée de Clem, qui a déjà deux enfants à son actif, elle découvre peu à peu les joies de la vie de mère de famille. Dans les deux derniers épisodes de la série diffusée hier soir sur TF1, Adrian propose à Alyzée de l'épouser. Une décision qu'elle accepte mais qui va être le sujet d'une grosse dispute pour le couple...

Adrian a un plan de vie bien défini : un travail, une femme et des enfants. Dans la voiture qui conduit les futurs mariés à l'Eglise, le bel Espagnol fait part de ses envies de devenir père une seconde fois. Une envie qu'Alyzée ne partage pas. Pour elle, sa carrière professionnelle passe avant tout. Elle a déjà un bébé formidable qu'elle aime par-dessus tout et elle ne se sent pas prête à materner. Amoureux, Adrian accepte de faire des concessions. Les deux amoureux se marient quelques jours plus tard avec leurs proches...