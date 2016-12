Clem : découvrez en avant-première les premiers épisodes de la saison 7

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Tic, tac. Le compte à rebours est lancé avant l’arrivée sur TF1 de la nouvelle saison de Clem. C’est le lundi 2 janvier 2017 à 20h55 que Lucie Lucas et ses acolytes feront leur grand retour sur la chaîne. Pour tous les impatients qui ne peuvent pas attendre jusqu’à cette date, on a la solution ! Depuis ce lundi 26 décembre, les amateurs peuvent découvrir les premiers épisodes de cette saison 7 sur le service payant MYTF1VOD. Pour retrouver Clem avant l’heure, c’est très simple : il suffit de cliquer ici, de régler la somme demandée et… c’est tout !

Cette saison 7 fera, sans nul doute, à nouveau vibrer les téléspectateurs de TF1 si on se fie aux dernières déclarations des héros de Clem. Dans un entretien accordé au Figaro, Victoria Abril a ainsi confié : "À la lecture de la septième saison, j’ai senti que j’allais me régaler pendant ce tournage, qui commence en mai. (…) C’est formidable de tourner pour la télévision, car ça va tellement vite que ça muscle la mémoire." Même son de cloche du côté de Rayane Bensetti : "Dans cette 7e saison, j’ai également pu étoffer ma palette de jeu en interprétant des scènes très fortes".

Pour tous ceux qui souhaitent se replonger dans l’univers de Clem avant de découvrir la saison 7, c’est sur MYTF1 que ça se passe. Depuis le 19 décembre dernier, vous pouvez en effet (re)découvrir la saison 6 en intégralité. De quoi patienter jusqu’au 2 janvier prochain.

Clem revient le lundi 2 janvier 2017 à 20h55 sur TF1.