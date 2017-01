Clem : La famille, un soutien inébranlable pour Lucie Lucas

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans Clem, Lucie Lucas est une jeune maman comme toutes les autres avec des hauts et de bas. Mais ce qui la fait tenir, c'est ce lien infaillible qu'elle a avec sa famille. Caro, Xavier, Salomé, Adrian, Dimi... la famille est un pilier pour la jeune femme, mais aussi un réconfort en cas de tempête. Dans la vraie vie, l'actrice de 30 ans et maman de deux enfants, ne peut imaginer sa vie sans les siens, comme elle l'explique dans les colonnes de Gala. Quand elle évoque ses parents, la comédienne les décrit comme ses conseillers de choix. "[ma mère] est ma styliste préférée. Elle pourrait même confectionner mes robes pour monter les marches du Festival de Cannes". Quant à son père, "impossible de se passer de ses conseils"

Malheureuse en amour dans la série, la jeune femme plonge dans le bonheur hors caméra. A commencer par son mari, qui est très présent dans le cocon familial. "Il m’aide énormément dans son rôle de père au foyer...", avoue-t-elle. Maman à l'écran comme dans la vraie vie, Lucie Lucas accorde une place de choix à ses deux filles qui sont le centre de sa vie. "Mes filles de 5 et 6 ans me donnent bien plus d’amour que je ne le mérite. Je pourrais passer ma vie à les regarder et les écouter", avoue-t-elle. Récemment, la jeune femme a posté des clichés de son séjour à Disneyland Paris en compagnie de ses enfants. Des moments de bonheur dont la comédienne a besoin pour se ressourcer entre deux tournages. La saison 7 de Clem n'est pas encore terminée que déjà, une saison 8 est annoncée.



