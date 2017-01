Clem et Jérôme : Le couple est-il menacé ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Adieu la ville, bonjour la campagne ! Le début de la saison 7 de Clem commence sur la nouvelle vie à la campagne de Clem et Jérôme. Une nouvelle vie voulue, surtout pour Jérôme mais qui ne semble pas convenir à la jeune femme. Mais, amoureuse de son homme, elle ne parvient pas à lui faire comprendre que ce n'est pas la vie dont elle rêvait. Trop préoccupé par son travail, le père de famille ne trouve pas le temps de s'expliquer avec sa femme creusant une distance lourde de conséquences pour leur couple. En parallèle, le papa de Jérôme ne semble pas ravi d'accueillir sa belle-fille, ce qui n'arrange pas les choses. Clem fait savoir à son entourage que son ancienne vie lui manque. La goutte d'eau ? La fugue de Valentin, son fils. Le blondinet fait comprendre à sa maman que ses belles-mères lui manquent et qu'il veut rentrer au bercail...

Jérôme se rapproche de sa voisine...

Pour couronner le tout, Jérôme se rapproche dangereusement de sa voisine. "Il y a des moments dans la vie où on traverse des périodes difficiles, et là [Clem et Jérôme] s'apprêtent à affronter un genre de tsunami", prévient la comédienne en interview. Le couple, qui s'est marié en saison 5 va donc affronter sa première vraie crise et la cause de ces échafaudages proviendrait du rapprochement entre Jérôme et la mystérieuse voisine. Dans le teaser de l'épisode diffusé lundi 9 janvier, son mari esquissera même un baiser sur la bouche de cette dernière. Clem avait donc raison de s'inquiéter. Le couple parviendra-t-il à surmonter cette crise ? Valentin surmontera-t-il son chagrin ?

Clem, ce soir à 20h55 sur TF1 !