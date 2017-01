Clem : Le nouveau projet de Lucie Lucas et Gil Alma !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lucie Lucas, que vous retrouverez dès ce soir à 20h55 sur TF1 est pleine de surprises ! En parallèle de son rôle de jeune maman célibataire, Clem est aussi comédienne sur le grand écran... Invitée au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, l'actrice est venue présenter son tout nouveau film, où elle partage l'affiche avec Gil Alma de Nos Chers Voisins, Pierre Ferriere et Héloïse Morel. Intitulé Si tu n'es pas là, le court-métrage raconte l'histoire de Gilles, un jaloux maladif. Quand Lucie, sa petite amie, annule encore la soirée qu'ils devaient passer ensemble, il est persuadé qu'elle lui ment. Pour en avoir le cœur net, il va sonner chez elle à minuit...

Un court-métrage de dix minutes seulement...

D'un format de dix minutes, l’intégralité du court-métrage se déroule entre une porte d'appartement et une porte d'ascenseur. "J'adore les histoires qui vous font croire que tout va rouler droit et qui, finalement vous emmènent sur une route imprévue. C'est ce que je sais faire de mieux je crois, en tout cas c'est ce que j'aime réaliser, et c'est sur cette route que je veux amener les spectateurs dans Si tu n'es pas là", a révélé le scénariste. Lucie Lucas, qui joue le rôle de la femme de Gil Alma, a avoué lors d'un Q&A avoir adoré participer à ce projet. "Je trouve ça important de faire des courts-métrages, on est là pour d'autre chose, on est dans l'entraide, la créativité, et on rencontre une nouvelle équipe artistique. Ça donne envie de faire d'autres projets", s'est-elle réjouie. Les internautes n'attendent plus qu'une seule chose : découvrir leur actrice préférée dans un nouveau rôle.





