Clem : 5 choses qu'il ne fallait absolument pas louper hier soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Clap de fin pour la saison 7 de Clem ! Hier soir, les téléspectateurs ont assisté aux deux derniers épisodes de leur série préférée. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les nouvelles aventures de Clem et sa famille ont apporté son lot de joies et de peines.



1. Clem fait connaissance avec Charlotte



Clem a fait la connaissance de la délicieuse Charlotte. Piquante, mesquine et jalouse, la relation entre les deux femmes est très toxique. Mais toute cette haine gratuite cache une blessure plus profonde chez la fille de Stéphane. En mal d'amour, elle souffre en réalité de troubles alimentaires. Une maladie que Clémentine ne va pas tarder à découvrir. En pleurs, l'ancienne amie de Salomé finit par avouer le mal qui la ronge à Clem. Cette dernière devient petit à petit sa confidente. La communication, c'est la clé !

2. Clem et Stéphane, une histoire d'amour compliquée

Très amoureuse de Stéphane, Clem finit par s'installer chez le séduisant docteur avec Valentin et Emma. Mais très vite, l'aménagement se transforme en cauchemar pour la jeune femme. La fille de Stéphane manque de respect à sa nouvelle belle-mère. Elle va même jusqu'à l'insulter et accuser Vava d'avoir déchiré l'une de ses robes. Face à cette situation critique, Clémentine entame le dialogue avec Stéphane, qui se voile la face. Les deux amoureux finissent par se séparer. Mais, Charlotte, qui éprouve de la culpabilité, fait en sorte de rapprocher son papa et la sœur de Salomé, persuadée que leur histoire d'amour a le mérite de durer.

3. Caro collabore avec Christophe

Après avoir découvert que Christophe avait de graves problèmes d'argent, Caro décide de l'embaucher au sein de son restaurant, Claro que si. Mais, rapidement, elle s'aperçoit que de l'argent manque dans la caisse... Elle soupçonne alors l'extra qu'elle a embauché et finit par le prendre la main dans le sac. Prétextant ne pas réussir à boucler ses fins de mois, Caro lui accorde une dernière chance. Mais à une seule condition : le jeune homme va faire un bac pro pâtisserie à la rentrée de septembre. Grâce au proviseur Brimont, il va s'inscrire dans un établissement et obtenir une bourse. De quoi appréhender l'avenir plus sereinement.

4. Alyzée et Adrian se marient !

Après le bébé, le mariage. Alyzée et Adrian ont décidé de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Avant de passer par la case Eglise, les deux amoureux se sont écharpés violemment dans la voiture. La raison de la discorde ? Adrian veut un autre bébé. Mais pour la jolie blonde, hors de question de faire un autre enfant. "Tu sais que je veux évoluer dans mon boulot, et c'est pas la peine de faire des enfants si on n'a pas le temps de s'en occuper", balance l'avocate. Mais leur amour est plus fort que ça. Ils décident d'annuler le mariage et en organisent un autre quelques jours plus tard en petit comité. Leur bonheur ne fait plus aucun doute.

5. Salomé s'éclipse

Réconciliée avec Charlotte, la fille de Stéphane, Salomé doit désormais se concentrer sur son bac de français. Mais, l'amour est plus fort que tout ! Elle ne cesse de penser à Ben et décide de trouver un job étudiant afin de récolter de l'argent qui lui permettra de le rejoindre en Bolivie. Une fois l'argent en poche, Salomé quitte sa famille, sans les prévenir. C'est par le biais d'une courte vidéo enregistrée avant de partir que Caro découvre que sa fille est partie rejoindre son amoureux en Amérique du sud. C'est d'ailleurs sur ces images que se termine la saison 7 de Clem.