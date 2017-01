Clem : quand Rayane Bensetti retrouve le démon de la danse !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Il y a du changement dans l’air pour les héros de Clem. Les personnages de la série de TF1 fourmillent tous de projets aussi bien personnels que professionnels. C’est en famille qu’ils ont d’ailleurs souhaité célébrer comme il se doit les nouvelles directions que prennent leurs vies. Un moment de joie et de bonne humeur qui a conclu en beauté l’épisode diffusé hier soir sur TF1. Une séquence qui a également permis aux fans de Rayane Bensetti de découvrir à nouveau ses talents de danseur !

Emporté par le démon de la danse lors de cette fête organisée dans le jardin, Dimitri (Rayane Bensetti) saute à pieds joints sur la table et se met à danser sous les cris de joie de Clem et de sa famille. Une scène qui prouve une nouvelle fois que le comédien n’a pas volé son titre de grand gagnant de Danse avec les stars 5 ! Sa prestation hier soir dans Clem méritait sans nul doute un tonitruant "J’achète !" de la part de Jean-Marc Généreux, juré incontournable de l’émission de TF1 !

Brillant dans la saison 5 de Danse avec les stars avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, Rayane Bensetti a déjà mis ses talents de danseur à l’honneur dans une fiction télévisée. Dans le téléfilm Coup de foudre à Jaipur dont il partageait l’affiche avec Lucie Lucas, sa complice de Clem, le comédien a réjoui ses fans avec une chorégraphie de danse bollywoodienne de haut vol !

Retrouvez ci-dessous des images des répétitions de Rayane Bensetti et Lucie Lucas pour Coup de foudre à Jaipur :