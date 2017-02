Clem : En route pour la saison 8 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Avec 5,8 millions de téléspectateurs en moyenne, les yeux rivés devant leurs écrans pour suivre les nouvelles aventures de Clem et sa famille, la saison 7 est celle de tous les succès ! Le résultat d'un casting réussi et d'intrigues qui ont tenu en haleine les fans de la série pendant plusieurs semaines. Après les déboires de Dimitri qui a tout plaqué pour aller vivre en Bolivie avec Ben, la séparation de Clémentine, le burn-out de Caro et le mariage d'Alyzée et Adrian, les acteurs n'ont pas chômé. Sur les réseaux sociaux, la fiction a été largement commentée les soirs de diffusion.

Forte de son succès, sachez que les scénaristes planchent depuis plusieurs semaines sur l'écriture de la saison 8. Il faut dire que le dernier épisode de Clem diffusé lundi 30 janvier laissait les téléspectateurs sur leurs fins. Après un mariage en grande pompe pour Alyzée et Adrian, Caro apprenait avec stupeur que Salomé était en route pour rejoindre son amoureux, Ben, en Bolivie alors que sa maman lui avait formellement interdit de partir en Amérique sud seule... Clem, quant à elle semble s'être rabibochée avec le séduisant Stéphane. Après avoir brisé l'omerta avec la fille de son nouveau chéri, qui souffre de troubles alimentaires, la fille de Caro peut envisager son rôle de belle-mère beaucoup plus sereinement.

La saison 8 sera probablement axée sur ce couple qui a traversé la tempête, et sur l'avenir de "Mémé", en Bolivie. Encore un peu de patience, MYTF1 vous tiendra très prochainement informés des dates de tournage de votre série préférée.

