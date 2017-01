Clem : La saison de tous les changements pour Lucie Lucas !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Mariée à Jérôme en saison 5, leur idylle n'aura malheureusement pas tenu la route. Dans les premiers épisodes, Clémentine découvre avec stupeur que son mari la trompe avec la voisine. La descente aux enfers ne fait alors que commencer... Elle quitte la ferme et retourne vivre non pas chez sa maman, mais chez Hicham, son meilleur ami. Blessée par cette trahison, elle va devoir faire face aux menaces de son ex-mari qui souhaite à tout prix obtenir la garde partagée d'Emma. A la suite d'une confrontation houleuse devant le juge et grâce à Alyzée, avocate, qui a défendu bec et ongles son amie, Clem obtient la garde définitive de sa fille.



Clem affronte la tempête...

Comment se reconstruire lorsque l'on traverse une période de grande solitude affective ? En se rapprochant des personnes essentielles à sa vie : sa famille. Caro, la maman de Clem, fait un burn-out, peu de temps après s'être séparée de Jérôme. Gravement malade, la jeune femme met sa vie sentimentale de côté pour être au chevet de sa maman qui a toujours été là pour elle. Mais puisque le hasard fait bien les choses, Clem tombe très vite sous le charme de Stéphane, le médecin venu soigner Caro à son domicile...

Clem retrouve l'amour

En flirtant avec le médecin qui travaille avec Inès - la sœur de Caro -, les relations entre les deux jeunes femmes se fragilisent. En réalité, Inès est secrètement amoureuse de Stéphane. La convalescence de Caro étant longue et douloureuse à vivre pour l'ensemble de la famille, elles mettent leur mini guéguerre de côté. Très vite, la relation Clem-Stéphane prend de l'ampleur. Les deux tourtereaux emménagent ensemble, mais Charlotte, la fille du séduisant docteur sème le trouble dans l'équilibre retrouvé de Clémentine et ses enfants… à un détail près. Valentin a du mal à accepter qu’un homme puisse remplacer Jérôme qu’il a adopté après la mort de Julien. En devenant maman, Clémentine comprend alors qu’elle doit écouter ses enfants si elle veut qu’ils s’épanouissent eux-aussi.

Clem et Stéphane, le couple menacé ?

Charlotte est une adolescente compliquée, qui s'est fait virer de son précédent lycée. En intégrant Jacques Prévert, elle se lie d'amitié avec Salomé. Très vite les deux amies font les quatre cent coups ensemble. Vols dans les magasins, provocations en public, tatouage et bêtises dans l'établissement... La jeune fille a une mauvaise influence sur "Mémé". Elle décide alors de faire payer son mal-être à Clem, sa belle-mère. Insultes, coup-bas, injures envers Valentin. La jeune fille est incontrôlable ! Face au comportement exécrable de Charlotte, Clémentine décide d'en parler à Stéphane, qui ne conçoit pas que sa fille adorée puisse agir de la sorte. Les deux amoureux s'écharpent et se séparent.

Le Mea culpa…

Charlotte a mal agi. Elle décide de se racheter et présente ses excuses à Clem. Elle en profite pour lui parler de ses souffrances cachées. La jeune fille souffre de troubles alimentaires depuis de nombreuses années. Désarmée, elle cherche une solution pour se faire aider. Pour la première fois, le dialogue s’installe entre les deux jeunes femmes. Clem prend son rôle de belle-mère très au sérieux et promet à Charlotte de l’aider à vaincre ce mal-être qui la ronge. "Je suis là, si tu as envie et si tu promets d’être gentille", finira-t-elle par avouer. C’est à l’occasion du mariage d’Alyzée et Adrian que Clem va se réconcilier avec Stéphane. Mais l'annonce brutale de Salomé pourrait, une fois encore, mettre des bâtons dans les roues dans une relation déjà fortement fragilisée...