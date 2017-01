Clem : voici ce qui vous attend ce lundi

Par S.B | Ecrit pour TF1 |

Après le choc de la séparation de Jérôme et Clem, la vie doit reprendre son cours. Mais évidemment, tout est toujours très mouvementé dans la vie de la jeune maman. Quel est le programme de ce lundi? Un homme, Stéphane, se montre de plus en plus intéressé par Clem, un autre déboule du passé pour revenir dans le présent de Caroline. En effet, son père, José, à qui elle n’adresse plus la parole depuis de nombreuses années veut reprendre contact. Elle va donc devoir passer outre les douloureux souvenirs et faire face à de nouvelles réalités.



Pour Clem, c’est aussi compliqué. Son cœur commence à battre aussi pour Stéphane, mais elle n’est pas la seule à avoir des sentiments pour le docteur. Inès en pince aussi pour lui. Comment sortir de cette impasse ? Et comment Caro va composer avec l’arrivée de son père dans sa vie ? Et quid de Salomé ? La jeune fille interprétée par Léa Lopez vit une divine idylle avec Ben mais ne sait pas encore que le bonheur risque d’être de courte durée.



Rebondissements, drames, amours et départ inattendu, voici le programme des réjouissances. Une dernière bonne raison de ne pas louper les deux épisodes prochains de Clem ? C’est Noël aux Chênes chez Marie-France et Michel. L’occasion de prolonger l’esprit des fêtes de fin d’année. La magie dissipera-t-elle les nuages ? Réponse lundi 16 janvier à partir de 20h55 sur TF1.



En guise d'amuse-bouche, découvrez la story de Clem et ce qu'il vous attend ce lundi 16 janvier :