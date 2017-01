La descente aux enfers de Caroline...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus pour Caro. La jeune femme perd pied et a plus que jamais besoin de sa famille pour remonter la pente.

Les deux épisodes de Clem diffusés hier soir sur TF1 se sont concentrés sur Caroline. La maman de Clem, Salomé et Adrian est au plus mal et a besoin de sa famille pour sortir de cette spirale infernale. Après avoir fait un burn-out, le résultat d'une activité trop intense à son restaurant Claro que si, la femme de Xavier perd pied et s'effondre littéralement. Après avoir manqué de respect à son banquier, allant même jusqu'à l'insulter, Caro n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cernée, à bout de souffle et sans énergie, elle en vient même à envoyer valser Marie-France qui lui demande l'impossible pour un énième banquet.

Caro passe par la case hôpital

Désarmée, Caro avoue à son médecin ne plus avoir la force de continuer son travail. "C'est trop de pression pour moi, toute seule, j'aimerai tellement que ça s'arrête", supplie-t-elle à son docteur avant de partir à l'hôpital pour soigner sa dépression. Épuisée "professionnellement", Caroline entame une longue descente aux enfers... jusqu'à la guérison. Peinée, la famille de Caro n'a rien vu venir. Mais pour Clem, sa maman a besoin d'elle pour entamer sa convalescence. Elle décide alors de la "kidnapper" de sa chambre d'hôpital, persuadée qu'elle sera mieux chez elle auprès des siens...

Après la pluie, le beau temps

La convalescence de Caro est longue... très longue. Désarmée, sa fille Salomé enchaîne les bêtises, allant même jusqu'à voler dans un magasin. Une façon pour elle de déclencher le signal d'alarme et de crier : "j'existe aussi". Dans un même temps, Caro, de retour à la maison, a du mal à remonter la pente. Affaiblie, elle ne peut plus manger toute seule ni prendre soin d'elle. Une situation embarrassante pour Caroline et Clem, qui face à la détresse de leur maman, décident de confier les clés du restaurant à Christophe, l'extra qu'elle a engagé pour l'épauler.Â

Grâce au soutien de sa famille, qui est là à chaque moment de sa guérison - Caro aura même des nouvelles d'Anouchka - la jeune femme reprend goût à la vie. Remise sur pied, elle va faire la connaissance de Stéphane, le nouveau copain de Clem, à l'occasion d'un dîner de famille organisé par Caroline. Désormais, la maman de Salomé promet de continuer à cuisiner, mais pour sa famille uniquement. De son côté, Xavier a dû licensier un de ses salariés. Une situation qui place le père de Dimitri dans l'embarras, mais qu'il surmonte grâce à l'amour de sa femme.

