Comment évoluera la relation entre Salomé et Ben ?

Par Ruben VANYPER

Au début de la saison 7 de Clem, rien n'était simple pour Salomé : sa grande sœur a quitté le domicile familial pour la campagne avec Jérôme et ses deux enfants, Dimitri a arrêté sa classe prépa et surtout sa maman a des envies de changements professionnels. Pas facile alors pour "Mimi" de se faire une place parmi ce savoureux mélange. Ne sachant plus où donner de la tête, elle tente de braver les interdits en fuguant avec Dimitri. Rapidement rattrapée par sa maman, la lycéenne tente tant bien que mal de vivre dans cet environnement dans lequel elle se trouve à l'étroit. Célibataire depuis sa "rupture" avec son professeur de français, Salomé peine à retrouver l'amour. Enfin, presque.

Salomé et Ben : le début d'une histoire d'amour

Il a beau être plus âgé que Salomé, Ben n'a d'yeux que pour elle. Dès leur première rencontre, ce dernier multiplie les attentions délicates envers la sœur de Clem, allant même jusqu'à dire que son prénom signifie "princesse". Très attachés, les deux tourtereaux multiplieront les rendez-vous, sous l'œil avisé de Dimitri qui ne conçoit pas que son ami pizzaïolo puisse avoir une relation amoureuse avec sa demi-sœur. Mais l'amour est plus fort que tout. Ben et Salomé sont comme deux aimants et ne se quittent plus. Ballade à scooter, rendez-vous romantique dans l'appartement de Ben... leur amour n'est plus un secret pour personne. Pourtant, tout ce bonheur n'est que de courte durée. En effet, comme annoncé dans les derniers épisodes, Dimitri a pour projet de s'envoler en Amérique du sud avec Ben afin de venir en aide aux populations défavorisés. Brisée, Salomé va devoir apprendre à vivre sans Dimitri, mais surtout sans Ben, avec qui elle a construit une histoire. Dans une interview accordée en exclusivité à MYTF1, Léa Lopez a confié vouloir faire des pieds et des mains pour le rejoindre. La jeune femme va donc retrouver sa vie de lycéenne, tout en pensant à son chéri. Leur amour survivra-t-il à la distance ? Pour le savoir, il va falloir s'armer de patience...

Clem revient lundi 23 janvier à 20h55 sur TF1 !