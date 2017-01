EXCLU - De l'orage dans l'air pour les deux derniers épisodes de Clem !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lundi 30 janvier, TF1 diffuse les deux derniers épisodes qui viennent conclure en beauté la saison 7 de Clem. En exclusivité, Lucie Lucas vous dévoile quelques indiscrétions sur le finale. La semaine dernière, Clem a fait la connaissance de la fille de Stéphane, Charlotte. Même si leur rencontre n'a duré que quelques secondes, la copine de Salomé n'a pas daigné saluer sa potentielle "belle-maman", prétextant que les histoires d'amour de son père ne duraient pas bien longtemps. Lundi soir, Clémentine fera plus ample connaissance avec cette dernière, et l'ambiance sera plus que jamais électrique. "Imaginez-vous être la belle-mère de Charlotte, mon Dieu mais quel enfer !", confie l'actrice, qui avoue "ne pas y avoir cru en lisant les scénarios".

Après la pluie, le beau temps

Entre Alyzée et Adrian, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les parents du petit Pablo s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur vie de couple : le mariage. Après que le fils de Caro a demandé la main de sa copine, la jolie blonde a accepté sans hésiter. "Encore une occasion de faire la fête", confie Lucie Lucas. De son côté, Caro se remet petit à petit de son burn-out. La femme de Xavier a confié les clés de sa boutique à Christophe à qui elle a donné toute sa confiance. Mais a-t-elle bien fait ? Lucie Lucas a comme qui dirait un sérieux doute...

Salomé, quant à elle est en plein stress. Après avoir brillé lors des TPE, elle s'apprête à passer l'épreuve tant redoutée du bac de français. "Elle doit réviser, réviser, réviser et ne penser qu'à ça, mais ça ne va pas être très simple, car elle pense à Ben", prévient l'actrice. La jeune femme a toujours son petit copain parti en Bolivie avec son demi-frère Dimitri dans la tête. L'adolescente mettra-t-elle ses révisions de côté pour se consacrer à sa relation à distance ?

