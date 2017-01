EXCLU - Caro en réel danger : ce qui vous attend lundi dans Clem !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lundi, vous avez rendez-vous à 20h55 pour découvrir deux épisodes inédites de Clem. Au programme : Valentin est dans la tourmente et Caro court un vrai danger...

Lundi, vous avez rendez-vous à 20h55 pour un nouvelle soirée Clem sur TF1. Les deux épisodes seront centrés sur Caro. Après avoir fait un malaise au sein de son restaurant, la maman de Clémentine, Salomé et Adrian est au plus bas. Enfermée à l'hôpital, Caro aura besoin du soutien de toute sa famille si elle veut espérer remonter la pente. Après avoir quitté son métier d'opticienne, l'Espagnole s'est lancée dans une nouvelle activité qu'elle aime tant : la cuisine. Même si son activité est fleurissante, la jeune femme n'a plus d'énergie, tant elle est absorbée par son travail. Les commandes fusent mais le rythme est trop intense pour elle. L'avenir ne s'annonce donc pas glorieux pour Caro...

De son côté, Clem officialise avec Stéphane. Une nouvelle idylle qui fait mouche aux yeux d'Ines, "déçue" que sa nièce sorte avec son patron. Après avoir été trompée par Jérôme, cette nouvelle relation s'annonce peut-être précipitée. C'est en tout cas ce qu'affirme Marie-France en l'apprenant. Valentin, quant à lui ne va pas mieux. Le blondinet ne semble pas accepter que sa maman puisse se mettre en couple avec quelqu'un d'autre que Jérôme, qu'il avait adopté. Le petit voudrait que "tout redevienne comme avant". Dur dur la vie de famille...

Ne manquez pas les deux inédits de Clem, lundi à 20h55 sur TF1 et en replay sur MYTF1 !