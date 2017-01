EXCLU - Clem dans la tourmente... Ce qui vous attend la semaine prochaine !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le retour de la saison 7 de Clem a été couronné de succès sur TF1 ! Vous avez été 5,2 millions de téléspectateurs à suivre les mésaventures de Dimitri. Clem aussi a été au cœur des intrigues. Fraîchement arrivée à la campagne où Jérôme a entamé son projet d'agriculture biologique, cette dernière doute sincèrement de son couple. Valentin, son petit garçon tente même de fuguer dans l'épisode 2, prétextant vouloir rentrer dans sa vraie maison. Caroline quant à elle, subit tous ces problèmes dans sa vie. Elle en profite pour faire le bilan sur son travail et se rend compte qu'il est temps pour elle de faire quelque chose qui la passionne réellement...

Le couple Clem/Jérôme en danger

Lucie Lucas a fait des confidences au sujet de son couple avec Jérôme. Visiblement, les ennuis ne font que commencer pour la jeune femme. "Il y a des moments dans la vie où on traverse des périodes difficiles, et là ils s'apprêtent à affronter un genre de tsunami", prévient-elle. Le couple, qui s'est marié en saison 5 va donc affronter sa première vraie crise. La maman ne supporte plus de vivre à la campagne et le fait savoir à son mari. Même Valentin ne supporte plus d'être éloigné de ses grands-mères. Impuissant, Jérôme ne sait que dire et surtout que faire...

Marie-France "trompe" Michel

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Marie-France tromperait Michel avec un autre. "Marie-France a un amant" déclare le beau papa de Clem à Caro dans l'épisode de la semaine prochaine. Lucie Lucas a avoué que le couple traversera lui aussi, une crise. Mais ne comptez pas sur elle pour vous en dire d'avantage !

Caro se remet en question

Même si Lucie Lucas assure que tout va bien pour le couple Caro-Xavier, l'actrice ne cache pas que sa maman est en pleine remise en question. "Elle se demande quel est son but dans la vie et si vraiment elle a envie de faire des lunettes pour toujours". Xavier va la soutenir dans ses choix, mais de son côté, le papa divorcé doit gérer le comportement excessif de son propre fils, Dimitri.

