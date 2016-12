EXCLU coulisses - Un nouveau personnage dans Clem !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La saison 7 de Clem arrive lundi soir à 20h55 sur TF1 ! L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Clem, Dimitri, Adrian, Alyzée, Salomé et tous les autres pour de nouvelles aventures ! En attendant le retour tant attendu de votre fiction, MYTF1 vous offre un accès exclusif au tournage ! Pour tous les acteurs, tourner de nouvelles scènes est l'occasion de se revoir et partager des moments de grande complicité. Pour Agustin Galiana, être sur le tournage de Clem est un pur bonheur. "Je suis très content d'être là, on est tous réunis pour tourner des scènes de famille, c'est très sympa". Marie-France Brimont, alias Carole Richert, est très attachée à cette famille et savoure chacune des retrouvailles. "Quand on se retrouve, on est ravis, on attend énormément les scènes de repas car on sait qu'on est tous ensemble à se raconter nos petites vies, à voir les petits changements chez les uns et chez les autres, c'est chaleureux comme aventure !"

Un nouveau personnage dans Clem ?

Les coulisses d'un tournage sont aussi l’opportunité pour les acteurs de s'exprimer et de livrer quelques indiscrétions. A commencer par cette mystérieuse poule, qui selon Elodie Fontan, fait partie intégrante du casting de Clem saison 7. Mais le volatile n'est pas le seul petit nouveau ! Le bébé d'Adrian et Alyzée est né et sera présent dans les intrigues. Prénommé Pablo, le nouveau-né fait déjà le bonheur de ses vrais-faux parents. Et entre eux trois, une complicité s'est déjà installée. "Il m'arrache les cheveux tout le temps, il adore mes cheveux", prévient Agustin Galiana le sourire jusqu’aux oreilles !

Rendez-vous lundi à 20h55 sur TF1 pour découvrir la saison 7 de Clem ! Et n’oubliez pas le premier épisode est d’ores et déjà disponible sur MYTF1.