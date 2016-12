EXCLU Clem - Scoops, indiscrétions... Lucie Lucas balance sur la saison 7 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Clem arrive lundi 2 janvier à 20h55 sur TF1 ! Une saison qui promet déjà monts et merveilles ! Aujourd'hui, l'actrice Lucie Lucas, qui joue le rôle de Clem, vous révèle en exclusivité ce qu'il va se passer dès le premier épisode, déjà disponible sur MYTF1. Souvenez-vous. L'épisode final de la saison 6 se terminait sur le mariage de Caro et Xavier. Les téléspectateurs et internautes se demandaient si oui ou non, la jeune femme allait accepter de l'épouser. Grâce à Clem, on apprend que sa maman dira bel et bien "oui" au papa de Dimitri. En ce qui concerne Clem, tout ne va pas se passer comme prévu. Après avoir emménagé à la campagne avec son chéri et Vava, elle a beaucoup de mal à se faire à l'air pur. Les enfants aussi vont déchanter. Jérôme, lui s'éclate ! Il est proche de son père et se lie d'amitié à Max, son nouveau voisin.

Alyzée et Adrian : heureux parents !

Alyzée et Adrian n'étaient pas au point à la fin de la saison 6 - le beau gosse est atteint d'une tumeur. Mais comme le dit le dicton, après la pluie le beau temps ! "Ça va mieux pour eux", prévient Lucie Lucas. La jolie blonde a accouché d'un petit garçon. Mais ne comptez pas sur l'actrice pour vous révéler son nom ! Elle en a déjà assez dit comme cela. On termine avec un dernier mot : "le changement". L'actrice promet que cette saison sera celle de tous les changements. "Cette saison va vous faire rire, pleurer, perturber et j'espère que vous serez là pour nous accompagner dans tous ces changements bienfaiteurs pour tous !" Il est impossible de rater la saison 7 de Clem à partir du lundi 2 janvier à 20h55 sur TF1 !

Le premier épisode de Clem saison 7 est d'ores et déjà disponible sur MYTF1 !