Pourquoi vous allez adorer cette nouvelle saison ?

Avis aux fans de la série Clem. Après de longs mois d’attente, les téléspectateurs vont ENFIN pouvoir retrouver les acteurs de la série pour une saison 7 qui s’annonce des plus passionnante. Si la série vous avait manquée, préparez-vous à vivre une soirée particulièrement intense. En effet, l’ultime épisode de la saison 6 de Clem avait laissé de nombreuses questions sans réponses décuplant encore plus notre curiosité à l’approche de la diffusion. Mais ce soir, c’est enfin le grand soir et les téléspectateurs vont pouvoir découvrir les premiers épisodes de la saison 7 de Clem. Avant ce grand moment, voici quelques éléments que les fans attendent de découvrir avec impatience. Vous l’avez compris, cette saison 7 de Clem, vous allez l’adorer.

L’avenir du couple Adrian et Alyzée est certainement une des storyline que nous avons le plus envie de découvrir dans la saison 7 de Clem. Nous avons suivi leur histoire avec passion et les téléspectateurs se sont littéralement pris d’amour pour ce couple vraiment trop craquant. Si la bande-annonce a d’ores et déjà dévoilé quelques détails sur cette nouvelle saison, nous avons également très envie d’en savoir plus sur la suite de la cérémonie de mariage entre Caro et Xavier. L’intrigue nous réserverait-elle quelques surprises ? Bien évidemment, l’avenir du couple Jérôme et Clem attise plus que jamais notre curiosité. La saison 6 n’a pas été de tout repos pour le couple et on a hâte de savoir quelles solutions seront envisagées pour sauver leur union. Pour le savoir, on vous donne rendez-vous ce soir dès 20h55 sur TF1.

Ce soir, c"est le grand soir