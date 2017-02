Pourquoi Rayane Bensetti a-t-il laissé pousser ses cheveux ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

S'il y a bien un changement de taille qui a sauté aux yeux des téléspectateurs, c'est la nouvelle coupe de cheveux de Rayane Bensetti au cours de la dernière saison de Clem. Le comédien, qui a fait ses adieux à la série a accordé une interview à Purebreak, histoire de s'épancher sur le sujet. "Je déteste mes cheveux et en plus les gens me font la remarque, j'en ai marre", avoue l'acteur. "Je n'aime pas mes cheveux... J'ai envie d'apporter autre chose dans mes personnages, j'ai envie de changer physiquement. Après, c'est vrai qu'il y a un projet en particulier qui fait que je dois laisser pousser mes cheveux", a-t-il fini par avouer. Les fans de l'interprète de Dimitri peuvent arrêter de se faire des cheveux blancs : c'est bel et bien pour les besoins d'un nouveau rôle au cinéma que leur idole arbore cette crinière.

La saison 7 de Clem est la dernière pour Rayane Bensetti. "Ça fait toujours un petit pincement au cœur d'arrêter un projet", a-t-il confié. L'acteur s'avoue être content d'avoir tenté l'expérience et n'en tire que du positif. "J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai désormais envie de faire quelque chose de différent. Mais ça va me manquer, j'adore les comédiens, il y avait une excellente ambiance !", a-t-il conclu. Dans la série, Dimi rejoint la Bolivie avec son meilleur ami Ben, afin de faire de l'humanitaire. Un choix un peu abrupt pour le jeune homme qui a abandonné famille et études pour l'Amérique du sud...

Rayane Bensetti a marqué Clem grâce à son personnage de Dimitri. Un personnage complexe, qui a eu beaucoup de mal à avouer son homosexualité à Xavier, son papa. Dimi a même été jusqu'à frôler la mort en début de saison. En échec scolaire, le jeune a pris des cachets censés le booster dans ses révisions. Sa petite amie Ethel a fait une réaction aux médicaments et plongé dans le coma. Conscient d'avoir été trop loin, il a pris la décision de tout arrêter, trouver un job de pizzaïolo avant de s'envoler pour l'Amérique du sud.