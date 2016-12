Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Les fans de la série Clem vont être ravis. Alors que la saison 7 de la série est annoncée pour le 2 janvier prochain, MYTF1 a décidé de gâter ses téléspectateurs et leur propose de découvrir le premier épisode de la saison 7 en exclusivité sur MYTF1 le 25 décembre. Un très bon moyen de mettre l’eau à la bouche des téléspectateurs puisque les fans attendent avec impatience la suite de la saison. Il faut dire que le dernier épisode de la saison 6 avait laissé de nombreuses interrogations sur l’avenir de certains personnages. Clem et Jérôme vont-ils s’habituer à leur nouvelle vie à la campagne ? Caro, la maman de Clem et de Zoé, va-t-elle se marier avec Xavier ? Le suspense est à son comble.





Même si les fans attendent impatience de retrouver les nouveaux épisodes de la série Clem, des premiers détails sur le contenu de la saison 7 ont d’ores et déjà été dévoilés. Les téléspectateurs découvriront que Clem (Lucie Lucas) a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie à la campagne et se pose de nombreuses questions sur son avenir. Caro va changer de voie professionnelle et monter sa propre affaire tandis que Dimitri (Rayane Bensetti) va avoir du mal à se faire à sa nouvelle vie d’étudiant en classe préparatoire scientifique. Résistera-t-il aux tentations qui se présenteront devant lui. La rentrée 2017 s’annonce passionnante sur TF1. Pour en savoir plus sur cet épisode, rendez-vous le 25 décembre sur MYTF1.

Découvrez les premières minutes de l'épisode