Ce qu’il faut ABSOLUMENT savoir sur Salomé avant le prochain épisode de Clem

Avant lundi et les prochains épisodes inédits de la série Clem, voici ce qu’il vous faut savoir à tout prix à propos de Salomé, la petite sœur de votre héroïne favorite.

Ce lundi 16 janvier 2017 dès 20h55 sur TF1, vous avez rendez-vous avec la troisième soirée de la saison 7 inédite de Clem. Et pour que votre soirée soit la plus réussie possible, la rédaction de MYTF1 vous invite à (re)découvrir ces quelques petites choses à propos de Salomé, la petite sœur de Clem, au cœur d’une histoire naissante avec Ben…

Ben ?

Mais que fait donc Salomé ? Lors des premiers épisodes de la saison 7 inédite de Clem, la jeune femme à qui Léa Lopez prête ses traits s’est rapidement rapprochée de Ben, un jeune homme que Dimitri a rencontré à la pizzeria où il travaille, une jeune homme qui leur a révélé avoir beaucoup voyagé dans sa vie passée…





Salomé in love ?

Et ce qu’on peut dire, c’est que Ben n’a pas froid aux yeux, n’hésitant pas à faire la cour à Salomé devant Dimitri, qui n’en revient pas. Elle et Ben n’ont d’ailleurs pas tardé à échanger leur premier baiser devant la maison familiale, à la descente d’une sortie en scooter qui avait tout l’air d’une « date ». Après son « crush » pour son prof de français quelques mois auparavant, Salomé semble tenir son nouveau prince charmant. Véritable celui-là ?

Un avenir en commun possible ?

Seul l’avenir nous dira si l’histoire entre Salomé et Ben est vraie et réelle et appelée à durer. Ce qu’on peut vous dire pour le moment, c’est que Dimitri, d’un côté, n’aime pas outre mesure cette relation, mais d’un autre semble beaucoup apprécier son amitié avec Ben, le voyageur au grand cœur. Un voyageur qui, comme il l’a dit à Dimitri, a « des plans pour se barrer »…

